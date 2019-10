Erfolgreiche FuÃŸball-Ausbildung am Sportgymnasium

Rund 33 Spieler und Spielerinnen nutzen die Vorteile der Schule in Dornbirn.

Dornbirn. Dass sportliche und schulische Interessen gleichermassen miteinander verbindbar sind, zeigen die Schüler des Dornbirner Sportgymnasiums immer wieder. Rund 270 Jugendliche besuchen derzeit die Oberstufe, wobei die Fußballabteilung die größte Gruppe in der Schule darstellt.

Fünf aktuelle Nationalspielerinnen

Vor allem bei den Mädchen verzeichnete das Sportgymnasium im Bereich der Fußballspielerinnen einen wahren Aufschwung. Mit Leonie Salzgeber, Carina Brunold, Caroline Fritsch, Heike Müller und Vanessa Hartmann stehen aktuell fünf Mädels der Fußballgruppe im Radar des Österreichischen Fußball Bundes. „Die jungen Damen haben in Dornbirn beste Voraussetzungen – vor allem auch mit der Kooperation zwischen der Schule und dem FC Dornbirn“, so Mädchen Trainer Günther Kerber, der damit auch anspricht, dass der Verein, so wie in diesem Jahr, gezielt auch auf die Maturatermine der Spielerinnen eingehen kann. Das sportliche und schulische Potential der Schüler kann so in einem leistungsfördernden Umfeld partnerschaftlich weiterentwickelt werden.

Schule und Sport in Einklang bringen

Aufgrund der großen Nachfrage im Bereich Fußball konnte das Sportgymnasium Dornbirn in diesem Jahr erstmals zwei fünfte Spezialklassen aufstellen. „Zielsetzung ist Schule und Sport in Einklang zu bringen und dabei soll der Mädchenstützpunkt, in Kooperation mit anderen Schulen, ausgebaut werden“, erklärt Günther Kerber. Der FC Dornbirn mit einer eigenen Damenmannschaft als Trägerverein ist kongenialer Partner für dieses Projekt.

Vom Sportgymnasium in die Bundesliga