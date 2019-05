Erfolgreiche DSV Younsters

Ein Sieg und ein Remis – die Bilanz der DSV U14 Teams am Wochenende.

Bei herrlichem Frühlingswetter entwickelte sich ein flottes Spiel auf dem Sportplatz im Haselstauden und beide Teams konnten sich gute Möglichkeiten erarbeiten. In der 16. Minute nahm Julijan Popovic Maß und netzte zur 1:0 Führung der Hausherren ein. Das Spiel blieb in weiterer Folge offen und die Dornbirner konnten die knappe Führung mit in die Pause nehmen. In der 56. Minute erneut die Dornbirner und Ömer Efe Tas konnte auf 2:0 für den Hella DSV erhöhen. Die Gäste aus dem Oberland hatten aber die richtige Antwort und Yanik Spalt verkürzte auf 1:2. Die Entscheidung zehn Minuten vor Spielende und Ömer Efe Tas machte mit dem 3:1 alles klar und sicherte den Hella DSV Youngsters einen 3:1 Erfolg. In der Tabelle klettern die Grün-Weißen einen Platz nach oben, bevor es am kommenden Wochenende im Haselstauden zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer Alberschwende kommt.

Ebenfalls Heimrecht hatte das U14A Team des Hella DSV und empfing am Samstag die Spielgemeinschaft Schlins/Satteins/Göfis auf dem Sportplatz Haselstauden. Das Spiel hatte dabei gleich von der ersten Minute alles zu bieten. Madlener brachte die Gäste bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung, ehe Arda Sahin in der siebten Minute zum 1:1 Ausgleich für die Grün-Weißen traf. In der 16. Minute sorgte Florian Kucher für die Führung der Dornbirner, welche die Spielgemeinschaft aber neun Minuten später durch einen Elfmeter wieder ausgleichen konnte. Das Spiel blieb in weiterer Folge zwar flott und spannend – Tore gab es bis zum Schlusspfiff aber keine mehr und so endete das Duell mit einem 2:2 Remis. MIMA