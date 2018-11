Erfolgreiche Dornbirner Schwimmer

Der Schwimmclub TS Dornbirn beeindruckte mit starken Leistungen bei Kurzbahnmeisterschaften.

Ein beeindruckendes Wochenende absolvierte Fabian Auersbacher von der TS Dornbirn Schwimmen, indem er gleich 4 Vorarlberger Landesrekorde verbesserte. Bei seinem letzten Start in der Juniorenklasse konnte er sich erneut zum Juniorenmeister über 1500m Freistil küren. Mit einer Steigerung von über 30 Sekunden überraschte er die Konkurrenz und sicherte sich in der offenen Klasse die Bronzemedaille. Am Folgetag legte Auersbacher nach und sicherte sich über 400m Freistil in der Juniorenklasse die Silbermedaille. Den Medaillensatz in der Juniorenklasse komplettierte er am letzten Tag mit Bronze über 800m Freistil.