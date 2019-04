Erfolgreiche Dornbirner Judokas

Der Judoclub Dornbirn kehrt mit reicher Medaillenausbeute aus Leibnitz zurück.

Dornbirn. Besser hätte es vergangenes Wochenende für den Judoclub Dornbirn bei den Staatsmeisterschaften nicht laufen können. Neun Judokas waren in Leibnitz in den Altersklassen U16 und U21 am Start und konnten sportlich überzeugen.

Grund zum Jubeln gab es für den Verein am Wochenende gleich noch einmal. Die Kampfmannschaft schaffte den ersten Schritt ins Finale der Ostschweizermannschaftsmeisterschaft U15. Ilanz wurde mit 16:0 von der Matte gefegt, gegen Regensdorf gab es ein 12:4. „Jetzt können wir uns nur noch selbst schlagen, damit wir nicht wieder im Finale stehen“, so Reinhold Böhler. Die zweite Vorrunde der OSMM findet am 18. Mai in Dornbirn, Mittelschule Dornbirn Bergmannstraße statt. „Dort werden wir in Bestbesetzung antreten und Judo vom Feinsten bieten“, verspricht auch der Trainer David Böhler.