Erfolgreiche Digitalisierung im Unterricht

Gerald Fenkart, Direktor des Bundesgymnasiums Bludenz, sieht durch die Digitalisierung des Unterrichts eindeutige Vorteile für die Schüler.

Gerald Fenkart hat die Leitung des Bundesgymnasiums Bludenz vor drei Jahren übernommen. In seiner neuen Funktion stand er sogleich vor zahlreichen neuen Herausforderungen, wie etwa der Organisation des Unterrichts in Zeiten von Corona. Mit der für ihn typischen Umsicht und Geduld wurden die wechselnden Anforderungen sehr positiv bewältigt. Aktuell steht die Digitalisierung des Unterrichts an, die von dem innovativen Direktor schon lange im Vorfeld geplant wurde. Vor Kurzem erst erfolgte die Auszeichnung als erfolgreichstes Gymnasium Vorarlbergs im Rahmen der ECDL-Abschlüsse.

Worin sehen Sie die Vorteile in der Digitalisierung?

Seit nunmehr vier Jahren wird der Fachbereich Wirtschaft und Digitales angeboten. Wird er von den Schülern gut angenommen?

Heuer wird erstmals das Fach Digitale Grundausbildung angeboten?

Gerald Fenkart: Wir sind sehr dankbar, dass alle Kinder von zehn bis 13 Jahren mit iPads ausgestattet werden. Und dies zu so lukrativen Konditionen, sodass auch finanziell weniger gut gestellte Familien sich ein digitales Endgerät leisten können. In den drei ersten Klassen wird jeweils eine Stunde pro Woche in diesem neuen Gegenstand unterrichtet. Dort soll nicht allein der technische Umgang mit dem Gerät gelernt werden, auch die Sicherheit beim Bewegen im Internet sowie in den sozialen Medien steht im Lehrplan. Besonders interessant ist, dass auch andere digitale Geräte wie das Handy miteingeschlossen sind.