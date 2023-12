Erfolgreiche CD-Präsentation

Am Abend des 15. Dezember 2023 wurde die neue CD „Wonderful Wintertime“ kurz zum Leben erweckt und in der Alten Kirche in Götzis live präsentiert. Mit dabei waren der Götzner Cadillac Jazz Chor und die Lehrenden der Jazz- und Popularmusik-Abteilung der tonart Musikschule.

Für neue Interpretationen bekannter Weihnachtslieder in jazzigem Kleid sorgten Dominik Wachtel (Klavier), Gernot Häfele (E-Gitarre/E-Bass), Marcus Huemer (Kontrabass) und Klaus Raidt (Schlagzeug) in verschiedenen Formationen. Weihnachtlich-winterliche Eigenkompositionen steuerten Viola Ess-Pfefferkorn und Isabella Pincsek mit ihren eigens komponierten Songs bei. Einmal Violas feinsinniger Solo-Song „Winter Snow“ und einmal Isabellas Song „No Doubt, It‘s Christmas“ als fulminante Schlussnummer für alle. Fetzige Einwürfe von Martin Franz (Saxophon), Doris Franz (Saxophon) und Jan Ströhle (Posaune) komplettierten die Songs, darunter auch der von Angelika Kopf-Lebar (Sopran) im Chor mitgestaltete Eröffnungstitel „Hang Your Lights“. Ein sehr starkes Zeichen setzte der überzeugend auftretende Cadillac Jazz Chor unter der Leitung von Isabella Pincsek mit stimmungsvollen und mitreißenden A-Cappella-Songs.

Martin Franz (Geschäftsführer) und Markus Pferscher (Künstlerischer Leiter) von der Musikschule sowie Clemens Fessler (Obmann) vom Cadillac Jazz Chor dankten sich gegenseitig für die freudvolle Zusammenarbeit. Den Trägergemeinden Hohenems, Götzis, Altach, Koblach, Mäder, Klaus wurde ebenso für die Unterstützung gedankt wie auch dem anwesenden Publikum für die „Standing Ovations“.