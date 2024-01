Erfahrungsaustausch mit Partnerstadt Ostfildern

Unter der Leitung von Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener besuchte eine Hohenemser Delegation die Partnerstadt Ostfildern.

„Es freut mich, dass dieser erste Schritt, die Städtepartnerschaft mit Ostfildern auf die Bildung auszuweiten, so regen Anklang fand. Wir konnten Ideen und Eindrücke gewinnen, haben aber auch entdeckt, dass in Hohenems sehr viel in die Bildung investiert wird, sei es bei der Unterstützung der Bildungsabteilungen im personellen Bereich als auch in der Hardware, wie den Ausstattungen der Gebäude“, so Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener.