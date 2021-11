Erfahrungen für Zukunft nutzen

Ernst Fehr erklärt, wie man mit Verhaltensökonomie die Pandemie bekämpfen kann.

Eigenverantwortung durch Regeln

Nichtpolitische Organisation

Fehr sieht aber auch einen Trumpf darin, dass anerkannte, nichtpolitische Organisationen oder Menschen die Impfkampagne führen. Ein Beispiel dafür sei Portugal, wo ein Armeegeneral für die Kampagne verantwortlich zeichnete. „Das Militär hat dort ein sehr hohes Ansehen, weil es dem Land die Demokratie gebracht hat“. Er rät dazu, die Erfahrungen aus der Pandemie für die Zukunft zu nutzen und entsprechende Strukturen zu schaffen.´Die Bekämpfung der Pandemie ist, so Fehr, der erste wichtige „Erfolgsfaktor für Wachstum und Innovation in einer postpandemischen Zeit“, wie das Thema seines ersten Auftritts beim Vorarlberger Wirtschaftsforums lautete. Die Verhaltensökonomie als Wissenschaft, Ende der 80er Jahre noch ein Thema der „jungen wilden Wissenschaftler“, sei heute Mainstream und erlaube bessere Lösungen für die Menschen. Allerdings, so der Hörbranzer Wissenschaftler, gebe es in der Gesellschaft und in der Wirtschaft noch deutlich Luft nach oben, was die Anwendung der Erkenntnisse betreffe.

Zur Person

Professor für Mikroökonomik und Experimentelle Wirtschaftsforschung

Geboren 21. Juni 1956 in Hard

Ausbildung Studium der Volkswirtschaftlehre an der Universität Wien 1975 bis 1980 Forschungsassistent am Lehrstuhl von Alexander Van der Bellen 1980 und 1982 tätig; Assistenzprofessur an der Technischen Universität Wien (Lehrstuhl von Helmut Frisch) an, die er bis 1991 innehatte. Zwischen 1988 und 1989 bekleidete Fehr zudem eine Forschungsstelle an der London School of Economics. Laufbahn Assistenzprofessur an der Technischen Universität Wien, Forschungsstelle an der London School of Economics, Direktor des Ludwig Boltzmann Institute for Research in Economic Growth, seit 1994 ordentlicher Professor für Mikroökonomik und Experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Zürich, 2011 bis 2015 Direktor des Instituts für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich, Gründer und Verwaltungsrat Mitglied des Verwaltungsrats von FehrAdvice & Partners, Initiator und Präsident des Stiftungsrats der Excellence Foundation Zurich for Economic and Social Research Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. seit Jahren als wichtigster Ökonom im deutschsprachigen Raum, Ehrenmitglied der American Economic Association