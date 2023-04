Erdogan zeigt sich nach Erkrankung wieder in Öffentlichkeit

Erstmals seit seiner krankheitsbedingten Absage mehrerer Wahlkampftermine hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der 69-Jährige am Samstag eine Luftfahrtmesse auf dem alten Atatürk-Flughafen von Istanbul besucht. Diese gilt nach Angaben Ankaras als "die größte der Welt" und dient der türkischen Militärindustrie zur Präsentation ihrer Flugzeuge und Drohnen.

Erdogan war zuvor mehrere Tage nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Am Dienstagabend hatte der türkische Staatschef ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen, danach verschwand er von der Bildfläche. Als Grund für seine Erkrankung gab Erdogan ein Magen-Darm-Virus an.