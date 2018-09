Erdogan berät am Montag mit Putin über Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin beraten am Montag in Sotschi erneut über den Syrien-Konflikt. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte das Treffen der beiden Staatschefs am Freitag an. Das Gipfeltreffen zwischen der Türkei, Russland und dem Iran vor einer Woche brachte keine Annäherung.

Die Türkei will eine Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenbastion Idlib verhindern, da sonst eine neue Fluchtwelle in die Türkei droht. Russland hatte dagegen seine Unterstützung für einen Angriff auf die Provinz erklärt, um die “Terroristen” dort zu beseitigen. Nach dem Treffen vor einer Woche dauern aber offenbar die Gespräche an, um zumindest einen Teil der Rebellen zum Abzug aus der Region Idlib zu bewegen.

Laut türkischen Medienberichten kamen am Freitag in Istanbul Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Türkei zu Beratungen über Syrien zusammen. Laut “Hürriyet Daily News” wurde die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von ihrem außenpolitischen Berater Jan Hecker vertreten.