Erde, Sand und Lehm: Drei Ausstellungen im Museumsquartier

Erde, Sand und Lehm: Das sind die verbindenden Elemente von drei Ausstellungen, die am Mittwochabend im Wiener Museumsquartier (MQ) eröffnet werden. Dabei steht weniger die Kunst als das Klima im Mittelpunkt. "LandRush" dokumentiert die sozialen und ökologischen Folgen globaler Landwirtschaft, die Installation "Oasis" führt in eine sandige, trockene Märchenlandschaft, und bei "ENZA" erahnt man unter einem lehmgetränkten, getrockneten Tuch das MQ-Liegemöbel Enzi.

Dabei gibt es viel zu sehen, denn die in drei Themenblöcke ("LandRush", "White Gold" und "Dry West") gegliederte Multikanal-Videoinstallation arbeitet mit großen Projektionen und kleinen Monitoren. "Es geht darum, Menschen mit schönen Bildern in ein Thema reinzuziehen und sie dann vertiefend zu informieren", so Martin. Was später einmal zu News werde, kündige sich in dem von ihnen gesammelten Material in der Regel schon viele Jahre davor an. Am Salton Sea in Südkalifornien sind die beiden Deutschen gerade dabei, ihre reine Beobachterposition zu verlassen: Dort bauen sie einen Campus, einen Wüstengarten und ein Forschungslabor, das sich mit den ökosozialen Veränderungen in der Region beschäftigt.