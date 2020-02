Erde an Weltraum: bitte melden!

Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als ers­ter Mensch den Mond.

30 Jahre später nahm Julia Weratschnig an einem Space Camp in den USA teil. „Da war ein Saturn-5-Rake­tenmodell aufgebaut, da waren Astronauten und Ingenieure dabei“, schildert die gebür­tige Bregenzerin das „sehr eindrückliche Erlebnis“ von damals. Die Sterne zogen die heute 37-Jährige bereits als Kind in ihren Bann. Ein Physikstudium mit Spezialgebiet Astronomie/Astrophysik war nur die logi­sche Konsequenz. Nach ihrer Doktorarbeit arbeitete Julia Weratschnig unter anderem als Senior Researcher beim HM Nautical Almanach Office, als Programmiererin für Versicherungssoftware und als Gymnasial­lehrerin. Seit Kurzem ist sie Kuratorin für Ast­ronomie am Haus der Natur in Salzburg. „Ich mache das, was am Lehrersein toll ist und bin aktiv am Betrieb der VEGA-Sternwarte da­bei und kann das Programm für Astronomie mitgestalten“, schwärmt sie. Neben ihrem „Traumjob“ ist die 37-Jährige seit Jänner 2018 stellvertretende Obfrau des Österreichischen Weltraumforums, das gemeinsam mit inter­nationalen Partnern an Explorationsstrategi­en für zukünftige, bemannte Marsexpeditio­nen forscht.