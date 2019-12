Erdbeben der Stärke 5,1 nahe iranischem AKW Bushehr

In der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Bushehr hat es Freitagfrüh ein Erdbeben der Stärke 5,1 gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens 44 Kilometer südöstlich der Stadt Borazjan in einer Tiefe von 38 Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Das Zentrum des Bebens war 45 Kilometer von dem AKW im Südwesten des Landes am Persischen Golf entfernt. Das iranische Erdbebenzentrum erklärte in einem ersten Bericht auf seiner Internetseite, das Beben habe eine Stärke von 4,9 und eine Tiefe von zehn Kilometern gehabt. Die Erschütterungen waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ISNA vor allem in Dörfern nahe der Stadt Kalameh zu spüren. Angaben zu möglichen Schäden lägen noch nicht vor, meldete ISNA unter Berufung auf den Chef des Krisenzentrums der Provinz.