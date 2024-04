Erdbeben in Taiwan - Weiteres starkes Nachbeben

Fünf Tage nach dem schwersten Erdstoß seit fast 25 Jahren hat in Taiwan am Montag neuerlich die Erde gebebt. In der Hauptstadt Taipeh schwankten am Nachmittag (Ortszeit) kurze Zeit die Gebäude, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Die europäische Erdbebenwarte EMSC gab die Stärke des Bebens auf ihrer Internetseite mit 4,9 an. Das Epizentrum habe sich in einer Tiefe von 26 Kilometern befunden, etwa 40 Kilometer nordöstlich der Stadt Hualien an der Ostküste der Insel.

Beim Beben der Stärke 7,2 am Mittwoch waren mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Erst am Wochenende war es gelungen, hunderte an gefährlichen Orten eingeschlossene Menschen zu evakuieren.