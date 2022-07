Erdbeben im Iran forderte mindestens fünf Todesopfer

Mindestens fünf Menschen sind bei einem Erdbeben im Iran nach offiziellen Angaben am Samstag ums Leben gekommen. 49 weitere wurden verletzt, wie staatliche Medien meldeten. Das Beben im Süden des Landes nahe der Golfküste hatte demnach eine Stärke von 6,1. Es ereignete sich gegen 02.00 Uhr Ortszeit, und es folgten bis 08.00 Uhr mehr als 20 Erschütterungen in der Region, darunter ein weiteres Beben der Stärke 6,1 und eines sogar mit der Stärke 6,3.

"Alle Opfer starben beim ersten Erdbeben und niemand wurde bei den nächsten beiden schweren Beben verletzt, da sich die Menschen bereits außerhalb ihrer Häuser befanden", zitierte die Nachrichtenagentur Irna einen Behördenvertreter. Ein Sprecher des Rettungsdienstes sagte dem Staatsfernsehen, etwas die Hälfte der 49 Verletzten sei aus den Krankenhäusern wieder entlassen worden. Die Such- und Rettungseinsätze wurden nach Angaben der Behörden eingestellt.

Bereits vor einer Woche kam bei einem Beben der Stärke 5,6 im Südiran ein Mensch ums Leben. Bei einem verheerenden Erdbeben im Nachbarland Afghanistan waren jüngst mehr als 1.000 Menschen gestorben. Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinander treffen.

In Japan wurde unterdessen in der Region Hokkaido ein Erdbeben der Stärke 5,9 gemessen, teilte das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) mit. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 308 km, berichtete der Rettungsdienst.