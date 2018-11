Erdbeben erschütterte Westen Irans

Der Westen Irans ist am Sonntagabend von einem Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert worden. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders IRIB ereignete sich das Beben in etwa fünf Kilometern Tiefe in der Provinz Kermanshah. Das Zentrum des Bebens lag nahe der Kleinstadt Sarpol-e Zahab an der iranischen Grenze zum Irak. Nach ersten Angaben gab es weder Tote noch größere Schäden, nur einige Verletzte.

Sarpol-e Zahab war vor genau einem Jahr von einem Erdstoß der Stärke 7,3 verwüstet worden. Dabei kamen mehr als 600 Menschen ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos.