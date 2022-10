Erdäpfelernte heuer unterdurchschnittlich

Die Erdäpfelernte 2022 fällt unter dem Durchschnitt aus. Als Gründe dafür wurden am Dienstag bei einem Pressegespräch von Landwirtschaftskammer NÖ und InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) Hitze, Trockenheit und enormer Drahtwurmbefall angeführt.

"Am Beispiel Drahtwurm und Erdäpfel sieht man sehr deutlich, was passiert, wenn keine ausreichenden Pflanzenschutzmaßnahmen durchführbar sind", wurde Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, in einer Aussendung zitiert. Gut wirkende Mittel seien seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Markt. "Wir stoßen an die Grenzen des Machbaren." Die Versorgungssicherheit werde dadurch immer mehr gefährdet. "Wir brauchen dringend Strategien und vor allem rasch praxistaugliche Lösungen, um den Drahtwurm an seiner Verbreitung zu hindern", so Mayr, der kein Verständnis für die im Green Deal geplante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln hat.