„Er trifft denTon, den er sucht“

„Beatrice Cenci“ wird erstmals in Österreich aufgeführt.

„Ich finde es großartig, dass er das Werk nicht an einen anderen Ort versetzt hat, sondern, dass es durch den Zeitsprung nach hinten eine Erhöhung erfährt“, verdeutlicht Regisseur Johannes Erath die Tatsache, dass der in einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Hamburg aufgewachsene Komponist Berthold Goldschmidt die Geschehnisse im 20. Jahrhundert, ein Gewaltregime, Verfolgung und Flucht, in der Geschichte von Beatrice Cenci berührt. „Auf Deutsch rückt sie uns zudem näher und trifft uns mehr. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen, natürlich hat das alles mit uns zu tun.“

Komponiert hatte Berthold Goldschmidt (1903–1996) das Werk in den Jahren 1949/50 im Rahmen eines Wettbewerbes in England. Martin Esslin, der ebenfalls wegen der Verfolgungen durch die Nazis emigrierte, verfasste das Libretto nach dem Werk von Percy Bysshe Shelley. Erst im Jahr 1988 wurde es konzertant aufgeführt, im Jahr 1994 erfolgte die erste szenische Umsetzung in Magdeburg.

Für die österreichische Erstaufführung haben Johannes Erath und der Dirigent Johannes Debus die deutsche Textversion, die Goldschmidt erstellt hatte, auf die Klangwirkung hin etwas adaptiert. Gerade den Klang hebt Debus hervor: „Es ist ein Stück, das sehr wirkungsvoll ist. Es ist gut zu besetzen, es klingt toll, Goldschmidt war ein Theaterpraktiker, er wusste sehr genau, wie weit er bei den Schwierigkeitsgraden gehen kann oder vielleicht auch gehen möchte. Er war ein Komponist, der sich dafür entschieden hat, die Dinge nicht zu abstrakt zu formulieren.” Was Kritiker nach der Uraufführung mit Naivität beschrieben haben, will Debus als Ehrlichkeit verstanden wissen: „Es macht das Stück aus, dass er den Ton trifft, den er sucht, um eine bestimmte Situation zu charakterisieren.“