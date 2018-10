Ephesos Museum nutzte Pause für Update

Wenn am 10. November das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) seine Pforten öffnet, wird auch das Ephesos Museum wieder zugänglich. Die Pause hat man für ein Update der Schau genützt, wie Museumsdirektor Georg Plattner der APA erklärte. Nach dem Ende der hdgö-Eröffnungsschau soll erstmals der berühmte Fries des "Heroon von Trysa" in den dafür extra statisch verstärkten Räumen gezeigt werden.

Das Ephesos Museum, dessen Grundlage die seit 1895 durchgeführten österreichischen Grabungen in der einstigen antiken Metropole bilden, ist seit rund einem Jahr geschlossen. Grund dafür waren die Vorbereitungen für das hdgö, mit dem man sich das Foyer teilt. Besucher des Hauses der Geschichte in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz müssen durch den ersten Teil des Ephesos Museums gehen, um in das neue historische Museum zu gelangen.