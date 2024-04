Entwurf für Besucherzentrum im Oberen Belvedere steht

Die Umsetzung für das Besucherzentrum im Oberen Belvedere rückt näher: Der Entwurf des Architekturbüros epps Ploder Simon ZT steht als Sieger des EU-weiten Wettbewerbs fest, wie das Museum am Donnerstag bekannt gab. Demnach setzte sich das Grazer Büro gegen 81 Mitbewerber aus acht Ländern durch, die Eröffnung ist für Anfang 2028 geplant.

Die Jury würdigte laut Aussendung, "dass das Projekt das barocke Ensemble und die Vorgaben des Denkmalschutzes respektiert, gleichzeitig aber nicht auf eine eigenständige Identität verzichtet". Zu den Vorgaben gehörte, dass das Visitor Center unter dem südlichen Vorplatz des Schlosses "von außen möglichst unsichtbar ist", wie es heißt. Das nunmehrige Siegerprojekt führt vom Eingang beim Kavalierstrakt an der Prinz-Eugen-Straße über drei Ebenen in das Visitor Center unter der Parkanlage, von wo die Anbindung an das Schloss erfolgt. Notwendig geworden sei der Bau eines Besucherzentrums, um eine zeitgemäße Infrastruktur für die große Besucherzahl zu gewährleisten. 2023 war das Belvedere mit 1,3 Millionen Gästen das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs.