Entwicklungsmöglichkeiten für Genussmenschen

Mit rund 700 Teammitgliedern ist Sutterlüty einer der größten Arbeitgeber im Ländle.

In den derzeit 23 Ländlemärkten in ganz Vorarlberg gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fleisch- oder Feinkostabteilung viel Raum für Entwicklung und eigene Ideen.

Die Frischetheke ist das Herzstück jedes Ländlemarktes – die Theke rund um Käse, Wurst, Fisch und Fleisch ist für viele Kundinnen und Kunden ein wesentlicher Grund für den Einkauf bei Sutterlüty. Gute Produktkenntnisse, freundlicher Umgang und Freude am Verkauf sind daher für diese Position wesentlich. Ein durchdachtes Schulungsprogramm erweitert fachliche und persönliche Stärken und macht motivierte Mitarbeiter(innen) fit für diesen anspruchsvollen Job.

„Es ist schon was ganz B’sundriges, Teil des starken Sutterlüty-Teams zu sein: Man taucht ein in die regionale Welt des Genusses, lebt den Gedanken der Nachhaltigkeit bei der täglichen Arbeit und erfährt die Wertschätzung anderer Teammitglieder“, so Melissa Morina, Leiterin der Frischeabteilung im Ländlemarkt Hohenems. Melissa hat bereits die Lehre bei Sutterlüty gemacht und war von Anfang an mit viel Leistungsbereitschaft und Lernwillen bei der Sache. Der schnelle Aufstieg der 26-Jährigen zur Abteilungsleiterin zeigt, dass sich diese Eigenschaften bei Sutterlüty definitiv auszahlen.

Neue Wege einschlagen

Klare Zuständigkeitsbereiche mit vielen Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen, flache Hierarchien, maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten und ein langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen sind nur einige Punkte, die eine Karriere bei Sutterlüty attraktiv machen. Dies waren auch für Lars Heise gute Gründe, Anfang dieses Jahres bei Sutterlüty im Ländlemarkt Hard als Fleisch-Fachbetreuer einen neuen Weg einzuschlagen. Dass sich dem gelernten Koch jedoch so viele Möglichkeiten bieten, sich kreativ einzubringen, hat ihn überrascht. „Ich darf mich bei der Gestaltung der Theken komplett verwirklichen und bekomme von unserem Geschäftsleiter alle erdenklichen Freiräume. Die Begeisterung für regionale Lebensmittel darf ich so im beratenden Umgang täglich an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Motivierte Genussmenschen, die ihre Begeisterung für frische Lebensmittel in der Fleisch- oder Feinkostabteilung entfalten möchten, sind bei Sutterlüty genau richtig“, so Lars.