Entwicklungen im RathausQuartier Hohenems

Die Infotage im RathausQuartier am vergangenen Wochenende stießen auf großes Interesse. Projektentwickler Matthias Waibel (STC Development) und Markus Schadenbauer (Schadenbauer Projekt- und Quartierentwicklung) führten rund 200 Interessierte durchs Baustellenareal.

Die Arbeiten schreiten planmäßig voran und die Finalisierung des RathausQuartiers erfolgt in Etappen. Im Frühjahr 2024 werden die Gebäude der Radetzkystraße 14/16 fertiggestellt; wo die entstehenden Gewerbeeinheiten mehrheitlich schon vergeben sind. Gesucht werden insbesondere noch interessierte Betreiber einer Bar mit 35 bis 40 Sitzplätzen.

Ab Herbst 2024 bieten dann zwei Wohnhäuser Richtung Schulgasse ihren Mietern höchsten Wohnkomfort. Die modernen Wohn- und Geschäftshäuser an der Diepoldsauer Straße sind schließlich im Winter 2024 bezugsfertig. „Da die meisten Gewerbeeinheiten in ihrer Größe noch flexibel angepasst werden können, wird interessierten Gewerbetreibenden nahegelegt, sich demnächst über mögliche Geschäfts- und Büroflächen zu informieren“, erzählte Entwickler Markus Schadenbauer.

Arbeiten in historischen Gemäuern

Zum Jahreswechsel 2024/25 wird dann die Villa Iwan und Franziska Rosenthal ihre Tore für die Mieter öffnen. Neben dem Literaturhaus Vorarlberg gibt es in der Villa noch Freiraum für Dienstleister (z. B. für Gestalter, kleine Verlage, Liebhaber der schönen Worte etc.) sowie ein Lokal, welches etwa als Galerie betrieben werden könnte. Auch die Fertigstellung des Rathauses schließt an sowie die Gestaltung des Außenraums mit öffentlicher Parkanlage und Stadtgarten.