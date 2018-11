Entwarnung nach Honig-Test: Keiner gepanscht

Nach einem Honig-Test haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich Entwarnung gegeben: Sie fanden keinen gepanschten. Aber sie forderten in einer Presseaussendung am Mittwoch eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft.

Die Österreicher liegen mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 1,2 Kilogramm Honig pro Jahr an der europäischen Spitze. 52 Prozent des Bedarfes werden im Inland produziert, der Rest wird importiert. Dabei wächst die Sorge, dass mit Zuckersirup gestreckter Honig aus China seinen Weg auch in die heimischen Regale findet. Deshalb kauften die Konsumentenschützer insgesamt 13 Honigmischungen – zehn konventionelle und drei biologische – in Supermärkten. Die Preise bewegten sich zwischen 57 Cent und 1,48 Euro pro 100 Gramm.