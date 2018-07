Entwarnung nach Fliegerbombenfund in der Stadt Salzburg

Für Aufregung hat in der Stadt Salzburg der Verdacht einer Fliegerbombe auf einem privaten Grundstück nahe eines Privatkindergartens im Stadtteil Aigen gesorgt. Wie sich am Mittwoch herausstellte, handelte es sich lediglich um Splitter, die vermutlich von einer 250 Kilogramm schweren US-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Laut Polizei bestand keine Gefährdung für die Bevölkerung.

Die Kinder hatten aus Sicherheitsgründen den Kindergarten bereits verlassen. Um 14.15 Uhr hätten auch die rund 30 betroffenen Anrainer im Umkreis von 450 Metern ihre Häuser an der Furtwänglerpromenade verlassen müssen, doch das per Verordnung geplante “Platzverbot” trat nicht mehr in Kraft.