Entspannungssignale zwischen Athen und Ankara

Erste Anzeichen einer Entspannung zwischen Griechenland und der Türkei: Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat am Freitag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Die beiden Spitzenpolitiker hätten sich darauf geeinigt, "die bilateralen Kommunikationskanäle aufrecht zu erhalten", hieß es in einer Erklärung Athens.

Seit mehreren Monaten herrscht in den griechisch-türkischen Beziehungen eisige Kälte. Starke Marineverbände der beiden Nachbarstaaten patrouillieren im östlichen Mittelmeer. In der Luft kommt es zu Scheingefechten zwischen Kampfbombern Griechenlands und der Türkei. Die türkische Luftwaffe überfliegt fast täglich griechische Inseln in geringer Höhe. Die beiden NATO-Staaten streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und vermutete reiche Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer südlich von Kreta.