Entspannung zwischen Russland und USA hängt von Trump ab

Putin und Trump treffen einander am 16. Juli in Helsinki

Putin und Trump treffen einander am 16. Juli in Helsinki ©APA (AFP/Archiv)

Putin und Trump treffen einander am 16. Juli in Helsinki ©APA (AFP/Archiv)

Eine Entspannung zwischen Russland und den USA durch das Gipfeltreffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump hängt nach russischer Darstellung vor allem von Washington ab. Putin habe immer gesagt, dass er in dem Maße zu einer Normalisierung der Beziehungen bereit sei, wie es die Amerikaner sind, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Freitag in Moskau.

Putin und Trump treffen einander am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Auf dem lang erwarteten Gipfel ruhen große Erwartungen, denn die Liste der Streitthemen zwischen Moskau und Washington ist lang. Es sind die ersten im großen Stil geplanten Verhandlungen der beiden seit Trumps Amtsantritt Anfang 2017. Bisher hatten sich beide Präsidenten lediglich zweimal am Rande von Konferenzen gesehen.

“Es stehen sehr ernste Gespräche zu sehr schwierigen Themen bevor”, sagte Peskow. Nach Angaben aus dem Kreml und dem Weißen Haus soll es unter anderem um die Konflikte in Syrien und der Ukraine, um Abrüstung und das bilaterale Verhältnis gehen. Putin sei bereit, Trump erneut zu versichern, dass Russland sich nicht in die US-Präsidentenwahl eingemischt habe, sagte Peskow. Die US-Justiz ermittelt zu entsprechenden Vorwürfen. Das Thema ist eine der größten Belastungen für die Beziehungen zwischen Moskau und Washington.