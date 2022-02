Entsetzen im Iran über Enthauptung von Frau durch ihren Mann

Die Enthauptung einer jungen Frau durch ihren Ehemann hat im Iran Entsetzen und Forderungen nach einem besseren Schutz von Frauen ausgelöst. In einem Video, das sich im Internet schnell verbreitete, war zu sehen, wie der Mann nach dem Mord lächelnd mit dem abgetrennten Kopf seiner erst 17 Jahre alten Frau auf der Straße umherlief. Der Mann habe ihr Ehebruch vorgeworfen und sie zusammen mit seinem Schwager getötet, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag.

Die Tat wurde demnach in Ahwas, der Hauptstadt der Provinz Chusestan im Nordwesten des Landes, verübt. Der Ehemann und der Schwager seien am Montag bei einer Polizeirazzia "in ihrem Versteck" festgenommen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die örtliche Polizei.