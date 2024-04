Entscheidungen für eine große Zukunft in Rankweil rücken näher

Nach sieben Jahren steht der Räumliche Entwicklungsplan vor seiner Fertigstellung.

RANKWEIL. „Es sind für uns Gemeindepolitiker ganz und gar keine leichten Entscheidungen zum Wohle der Bürger zu treffen. Die Grundwerte und Elemente wurden im Projekt mit einbezogen. Haben uns sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, den Bürgern gebührt ein großes Pauschallob für das große Interesse und die Mitarbeit“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Kral. Mehr als fünfhundert Bürger aus der Marktgemeinde Rankweil versammelten sich vor Kurzem bei der Informationsveranstaltung zum Räumlichen Entwicklungsplan (REP) im Vereinshaus in Rankweil, wobei den Menschen ein Vorentwurf präsentiert wurde. Dieser Vorschlag soll am Ende des Jahres von der Rankweiler Gemeindevertretung mit einer Mehrheit beschlossen werden. Das Land Vorarlberg hat sich schon einer Untersuchung vom REP Rankweil unterzogen, ob durch die erforderlichen Maßnahmen erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Bürger von Rankweil können nach dem ersten beschlossenen Entwurf der Gemeindevertretung binnen vier Wochen noch Einwände einbringen. Die eingelangten Stellungnahmen aus der Bevölkerung fließen in die Finalisierung des REP mit ein. Die Anträge und Anfragen sind alle von der Rankweiler Politik zu behandeln. Seit nunmehr sieben Jahren läuft der Räumliche Entwicklungsplan für Rankweil. „Die Gemeinde hat 2017 schon ein REP ausgearbeitet. Das war eine sehr gute Grundlage das Projekt weiterzuentwickeln und zur Verordnung zu bringen. Viele neue Themen sind zu berücksichtigen. Einige fast fertige Konzepte waren zum Bündeln um konkreter zu machen. Der Entwurf ist aber nur ein Zwischenstand, aber schon mit großem Fortschritt. Der Meilenstein ist noch nicht zu Ende. Rankweil hat eine hohe Lebensqualität“, betont das Gemeindeoberhaupt Rankweils. Allerdings wurde von zahlreichen Bürgern das starke Wachstum Rankweils auch kritisch gesehen, aber der Großteil der Bevölkerung zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ist-Zustand. Zusammen mit dem Unternehmen Stadt&Land, Landschaftsarchitektin Gudrun Sturn hat ein eigenes REP-Team mit der großen Unterstützung der Politik, Verwaltung der Regio Vorderland-Feldkirch in unzähligen Sitzungen und Gesprächen der Steuerungsgruppe diesen Entwurf erstellt. Schwerpunkte im neuen REP-Plan Rankweils sind die Siedlungsentwicklung, Sozialraum, Wirtschaftsraum, Landschaft und Natur, Klima und Energie sowie die Mobilität. Ein ganz schwieriger Punkt sind in Rankweil die Siedlungsränder. Besonders wegen dem Ortsteil Bifang gab es eine hitzige Diskussion, weil es in den letzten Jahren zwischen der Gemeinde und den Eigentümern lange Gespräche zwecks Verbesserungen schon gegeben hat. Wichtige Themen in der Info-Veranstaltung waren die Nahversorgung im Ortskern, die weitere Vorgehensweise im Raiba-Rauch-Areal, der Pilgercampus am Liebfrauenberg, das Leistbare Wohnen im Zentrum und außerhalb der Gemeinde, die Weiterentwicklung im Gebiet Unterdorf und das starke Verkehrsaufkommen in der Hadeldorfstraße sowie im Ortskern. Das Vereinshaus Rankweil platzte bei der REP-Präsentation aus allen Nähten: So wurden Andreas Prenn mit Gattin Cornelia, Helmut Jenny, Klaus Dieter Pirker, Karin Reith, Alejandro Schwaszta, Carolin Frei, Karin Böhler, Drazana Malinovic, Christoph Kirchengast, Luzian Burgstaller, Herbert Bock, Norbert Preg, Erhard Hafner, Peter Fischer, Klaus Baldauf, Richard Fischer, Markus Senekowitsch, Peter Rohrer, Armin Wille, Kurt Dreier, Hans Karl Moser, Johannes Herburger, Josef Kittinger, Josef Berchtold, Claus Fischer, Walter Juen, Martin Salzmann, Ehrentraud Zuchristian, Stephan Kaar und Andreas Walser um nur einige Besucher zu nennen, gesehen. Wolfang Pfefferkorn führte durch das Event.VN-TK