Entscheidung über Schuld im Brüsseler Terrorprozess

Im Mammutprozess um den Terroranschlag in Brüssel 2016 wird am Dienstag (14.00 Uhr) voraussichtlich über Schuld und Unschuld der Angeklagten entschieden. Nach mehr als zweiwöchiger Beratung der Geschworenen und der Richter soll das Schuldurteil verkündet werden, wie ein Gerichtssprecher Montagabend mitteilte. Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen Zaventem und eine Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt.

Das Strafmaß soll erst ab September festgelegt werden. Insgesamt sind für die Anschläge in Brüssel zehn Männer angeklagt. Es wird davon ausgegangen, dass einer von ihnen mittlerweile wohl in Syrien gestorben ist. Acht Angeklagten wird 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an 695 Menschen sowie die Beteiligung an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dem neunten legt die Staatsanwaltschaft lediglich den dritten Punkt zur Last.

Bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden von derselben Terrorzelle eingefädelt, daher stehen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht, darunter Salah Abdeslam.