Entscheidung über einen Aufstieg in die Eliteliga ist gefallen

Das Fußball Verbandspräsidium hat im Fall FC Bizau nun Klarheit geschaffen

„Wir können nicht mitten in einer Saison die VFV-Bestimmungen ändern“, so VFV Langzeitpräsident Horst Lumper. Das Vorarlberger Fußballverbandspräsidium hat in in seiner Sitzung dem schriftlichen Antrag von Vorarlbergligaklub Kaufmann Bausysteme FC Bizau nicht stattgegeben, abgelehnt und eine Absage erteilt. Die Hinterwälder wollten ab der Saison 2020/21 sofern man es sportlich schaffen würde, in der VN.at Eliteliga Vorarlberg spielen. FC Bizau kann frühestens in der Saison 2021/2022 in der Eliteliga Vorarlberg spielen und muss im Juni 2020 einen schriftlichen Antrag mit einem Ausweichstadion im Fußballverband einbringen. „Wir müssen es akzeptieren“, so ein enttäuschter Bizau „Boss“ Josef Greber. Durch das Zurückwiesen des Antrag und dem Nichtaufstieg von Bizau erhält die Vorarlbergliga im Frühjahr noch mehr Spannung. Bizau führt fünf Zähler vor Alberschwende und acht Punkte vor Höchst und Lauterach bzw. neun Zähler auf Egg und Fußach die Tabelle überlegen an. Vom Zweiten Alberschwende bis zum Zehnten Schruns liegen nur sieben Punkte, das verspricht Dramatik pur um die zwei freien Aufstiegsplätze.