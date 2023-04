Entschärfer der Polizei erhielten Sprengunterdrückungssystem

Der Entschärfungsdienst der Polizei hat diese Woche ein neues sogenanntes Sprengunterdrückungssystem erhalten. In dem tonnenschweren Spezialgerät mit einer Kugel aus Stahl können verdächtige Substanzen oder Sprengmittel abtransportiert werden - etwa bei Terrorlagen, teilte das Innenministerium mit. Das System übersteht unbeschadet eine Detonation von bis zu acht Kilogramm TNT. Es wurde vom Entschärfungsdienst entwickelt und von der schwedischen Firma Dynasafe produziert.

Beim in der Direktion für Spezialeinheiten angesiedelten Entschärfungsdienst (ESD) arbeiten 25 polizeiliche Entschärfer. Die Zentrale befindet sich in Wien, es gibt Außenstellen in Graz und Hall in Tirol. Die Beamten werden in ganz Österreich eingesetzt - und zwar zur Gefahrenerforschung, im Rahmen der Strafrechtspflege bei Spreng- und Zündmitteln, Kriegsmaterial und bei Verdacht auf unkonventionelle Spreng-/Brandvorrichtungen. Weitere Aufgaben sind die Lagerung und Vernichtung von Pyrotechnik.