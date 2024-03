Entlegener australischer Ort bereitet sich auf Flut vor

Wegen drohender Überflutung sind aus einem entlegenen Ort im Norden Australiens mehr als 100 Menschen auf dem Luftweg in Sicherheit gebracht worden. Die australische Luftwaffe habe sie aus dem Ort Borroloola in die gut 970 Kilometer entfernte Stadt Darwin geflogen, teilte Malarndirri McCarthy, eine Senatorin des Gebietes Northern Territory, am Donnerstag mit. Abhängig von Wetter und Wasserstand sollten am Donnerstag weitere Flugzeuge in Borroloola landen.

Am Dienstag war der Wirbelsturm "Megan" durch Borroloola gezogen. Er richtete zwar kaum unmittelbaren Schaden an, es wurde aber erwartet, dass infolge des Sturms der McArthur-Fluss stark anschwillt. Der australische Wetterdienst rechnete mit einem Pegelstand von bis zu 18 Metern - drei Meter über dem bisherigen Rekord von 2001. Der Polizeichef von Northern Territory, Michael Murphy, erklärte, zwar würden einige Gebiete von Borroloola überflutet, in anderen Gegenden könnten die nicht ausgeflogenen Bewohner aber sicheren Unterschlupf finden.