„Entlastung für unseren Standort“

Die stark gestiegenen Energiepreise stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen.

Auch wenn sich die Kostensteigerung je nach Bundesland, Energielieferant, Vertragsmodalität und Verbrauch sehr unterschiedlich auswirkt, so hat sich die Lage durch vielerorts auslaufende Alttarife nochmals zugespitzt. Besonders betroffen sind energieintensive und exportorientierte Unternehmen und damit in besonderem Maße auch große Teile der Vorarlberger Wirtschaft. Die Situation verschärft hat aufgrund der engen wirtschaftlichen Verzahnung Österreichs und Deutschlands die seit Jänner geltende Gas- und Strompreisbremse in Deutschland.

Dringliche Vorarlberger Worte

Umso erfreulicher ist es deshalb, dass die Bundesregierung jüngst – auch nach eindringlichen Worten aus Vorarl­berg – sowohl eine Verlängerung als auch Ausweitung des bestehenden Energiekostenzuschusses für Unternehmen angekündigt hat. Durch den mehrstufigen Energiekostenzuschuss des Bundes werden Unternehmen mit einer Förderung ihrer Mehrkosten für Strom, Erdgas und in bestimmten Fällen auch Treibstoffe unterstützt. Der bisherige Betrachtungszeitraum von Februar bis September 2022 soll nun mit einer eigenen Antragsphase auf das 4. Quartal 2022 ausgeweitet werden.

Mit dem Energiekostenzuschuss 2 wird nun auch 2023 der heimischen Wirtschaft in einer schwierigen Situation unter die Arme gegriffen. Noch sind nicht alle Einzelheiten ausgearbeitet, aber in den ersten beiden Förderstufen soll die Voraussetzung des Nachweises einer Mindest­energieintensität wegfallen, was den Kreis der Berechtigten erheblich erweitern wird. Außerdem wird laut Wirtschaftsministerium die Förderintensität in der Stufe 1 von 30 auf 60 Prozent verdoppelt und in der Stufe 2 von 30 auf 50 Prozent erhöht werden. Die Bundesregierung sorgt damit für eine Förderung mindestens auf Augenhöhe mit Deutschland, bewahrt so die heimische Wettbewerbsfähigkeit und gibt den Unternehmen wichtige Planungssicherheit.

