Entlassener Manager fordert 669.000 Euro

Der sehr gut verdienende Geschäftsführer eines großen Unterländer Unternehmens wurde entlassen. Zu Unrecht, meint der fristlos gekündigte Manager.

Sein Anwalt Christian Konzett argumentiert dabei auch damit, dass die Entlassung verspätet erfolgt sei. Der Ex-Geschäftsführer für Finanzen und Vertrieb bekämpft in einem anhängigen Arbeitsprozess am Landesgericht Feldkirch, in dem noch kein Urteil erfolgt ist, seine Entlassung. Als Entschädigung für die vorzeitige Auflösung seines Vertrags verlangt der 55-Jährige 669.000 Euro. Der Kläger fordert eine Kündigungsentschädigung, eine Abfertigung, Urlaubsgeld, eine Karenzentschädigung und Bonuszahlungen. Wenige Monate nach seiner Entlassung fand der Oberländer eine neue Anstellung bei einem anderen großen Unternehmen im Unterland.