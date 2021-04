Enthausen rollt zu den Oscars den Roten Teppich aus

Nicht nur in Hollywood wird in den frühen Morgenstunden des 26. Aprils bei der Oscar-Verleihung die Filmwelt gefeiert - auch in Entenhausen wird aus diesem Anlass der Rote Teppich ausgerollt. So ist ab diesem Tage die Sonderedition von Walt Disneys Lustiges Taschenbuchs (LTB) unter dem Titel "Film ab!" erhältlich. Zu bewundern sind hierbei die großen Filmklassiker aus Entenhausen.

In vier Ausgaben bis 7. Juni übernehmen die Entenhausenstars wie Donald Duck, Goofy und Micky Maus die Rollen großer Leinwandhelden - und haben dafür Unterstützung von Promi(n)enten wie Sylvester Kanone oder Hubert Bogart. Gemeinsam durchlebt man einzelne Folgen wie "Kampf der Piraten", "Der Park der Monster" oder "Der verschwundene Regisseur". Neben den Einzelbänden ist das Konvolut dann auch als Sammelbox erhältlich.

