Entführte Schülerinnen in Nigeria wieder frei

Fünf Tage nach ihrer Entführung aus einem Internat im Norden Nigerias sind alle 279 Schülerinnen wieder frei. Die Mädchen seien Dienstagfrüh freigelassen worden und bei guter Gesundheit, sagte der Gouverneur des Teilstaates Zamfara, Bello Matawalle, der Nachrichtenagentur AFP. Unterdessen überfielen Kämpfer des westafrikanischen IS-Ablegers ISWAP im Nordosten einen UNO-Stützpunkt und ein humanitäres Hilfszentrum.

Bewaffnete Angreifer hatten in der Nacht auf den vorigen Freitag das Mädcheninternat in Jangebe überfallen. Zunächst hatten die Behörden angegeben, dass 317 Schülerinnen verschleppt worden seien. Rund 50 sei die Flucht gelungen. Matawalle sagte am Dienstag, die "Gesamtzahl der aus der Schule entführten Mädchen" sei bei 279 gelegen. "Sie sind alle hier bei uns, wir danken Allah." Ein AFP-Journalist an Ort und Stelle sah die jungen Schülerinnen, die alle hellblaue Kopftücher trugen, im Regierungsgebäude von Zamfara.