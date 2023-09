Entertainer hat die Schmetterlingskinder ins Herz geschlossen

Quadro Ernst konnte einen Scheck in Höhe von 8.580 Euro an Werner Benzer übergeben.

RANKWEIL. Ernst Robol – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Quadro Ernst – ist ein leidenschaftlicher Ton- und Beschallungskünstler. Seit knapp fünf Jahrzehnten verbindet der Feldkircher seine Unterhaltungstätigkeit mit dem Sammeln von Spenden für den guten Zweck. Für den Verein „Netz für Kinder“ hat der Entertainer Quadro Ernst vor rund einem Jahr insgesamt imposante 50.000 Euro an Spendengelder gesammelt und an die zuständigen Menschen übergeben. Seit dem 16. Dezember letzten Jahres widmet sich der Feldkircher nun der Sozialaktion „Schmetterlingskinder“. Der Alleinunterhalter sammelt bis zu seinem 50-jährigen Bestehen im Herbst 2024 als Kulturmensch für EB-Betroffene abermals Spendengelder. Nach dem Spenden-Betrag von 19.734 Euro und 3000 Euro vom Saminapark in Frastanz gab es nun das nächste Highlight. Ein verlängerter Frühschoppen im wunderschönen Gastgarten des Rankweiler Hof war der Rahmen für die Scheckübergabe mit vielen kleineren und größeren Sponsoren. Quadro Ernst hat in der Zeit vom 1. Juni bis Mitte September dieses Jahres weitere 8580 Euro gesammelt und dieser Scheck wurde nun an Dr. Werner Benzer aus Feldkirch übergeben. Insgesamt beträgt die Spendensumme von Quadro Ernst an Debra Austria mit Sitz in Salzburg schon imposante 31.314 Euro. „Ich bedanke bei allen großen und kleinen Unterstützern und für das entgegengebrachte Vertrauen. Hoffentlich tragen meine Spendengelder dazu bei, dass in den nächsten Jahren eine Heilung für diese Krankheit herbeizuführen, das wäre mein großer Wunsch“, sagt Quadro Ernst. Bei der Spendenübergabe wurden auch Rankweiler Hof Geschäftsführer Roland Vith mit Gattin Martina, Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder, Ex-SCR Altach Obmann Walter Kopf, Sennhof Brederis Laden Chefin Sabine Kasper, Gaumenfeines mit Geschäftsführerin Irmgard Ender aus Mäder, Angie Ellensohn, Melanie Isele mit Kind Lilijana und viele Gäste. Am Samstag, 21. Oktober können im Rahmen des Sennhof Herbstfest in Brederis weitere Spenden zugunsten der Schmetterlingskinder abgegeben werden. VN-TK