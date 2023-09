Ensembletriumph bei Wagners "Götterdämmerung" in Klagenfurt

Eine Riege großartiger Sänger und Sängerinnen hat am Donnerstagabend Richard Wagners "Götterdämmerung" - den Schlussteil von "Der Ring des Nibelungen" - zum frenetisch gefeierten Saisonauftakt am Stadttheater Klagenfurt gemacht. Für Intendant Aron Stiehl ist das noch nicht das Ende. Nach "Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" wird nächstes Jahr "Rheingold", der Beginn von Richard Wagners Tetralogie, folgen.

Leitmotive wie in der Musik ziehen sich auch im Bühnenbild (Okarina Peter/Timo Dentler) durch die bisher drei Inszenierungen. Eine zerbrochene Seilbahnstütze samt abgestürzter Gondel zeigt: Die Verbindung zur Götterwelt ist gekappt, die Welt liegt in Trümmern.

Im mythologischen Reich der Nibelungen ist in der "Götterdämmerung" der Schicksalsfaden der Nornen gerissen, das Unheil nimmt seinen Lauf. Hagens Gier nach der Macht und dem Ring der Rheintöchter, den inzwischen Siegfried und Brünnhilde besitzen, stürzt alle ins Verderben. Eine Zaubertrankintrige lässt Siegfried seine Liebe zu Brünnhilde vergessen und eine erotische Beziehung zu Gutrune beginnen. Die verratene Brünnhilde sinnt auf Rache. Auf ihren Tipp hin tötet der Bösewicht Hagen schließlich den leichtgläubigen Siegfried, bevor er selbst mit dem Ring von den Rheintöchtern ins Wasser gezogen wird.

Das Bühnenfeuer lodert auf kleiner Flamme, als Brünnhilde dem Geliebten in den Tod folgt. Die Szene könnte drastischer umgesetzt werden, angesichts der beklemmenden Parallelen zur Realität, die uns täglich mit Bildern von Flut- und Brandkatastrophen überschwemmt. Regisseur Aron Stiehl bebildert das apokalyptische Szenario konventionell, gelegentlich mit humorvollen Details, mehr auf die emotionalen Verwerfungen zwischen den Figuren konzentriert als auf die politische Dimension des Stückes. Am Ende flanieren Menschen im Alltagskleidung mit Gläsern in den Händen über die Bühne, betrachten wie bei einer Vernissage die Bilder der Zerstörung. Als ein junges, hoffnungsgrün gewandetes Pärchen im Schlussbild erscheint, mag man das ein wenig platt finden. Doch die Botschaft ist klar: Die Welt kann überleben.