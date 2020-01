Engpässe nach Legalisierung von Cannabis in Illinois

Kaum ist Cannabis im US-Bundesstaat Illinois legalisiert, schon gibt es Lieferengpässe: Mehrere Verkaufsstellen mussten mangels Cannabis-Vorräten vorläufig schließen, wie von Verkäufer-Seite am Donnerstag zu erfahren war. Andere Verkaufsstellen beschränken sich bis auf Weiteres darauf, Cannabis zu medizinisch-therapeutischen Zwecken herauszugeben.

Die Einnahmen könnten nach Experteneinschätzung künftig noch stark in die Höhe schnellen. Das Fachmagazin "Marijuana Business Daily" veranschlagte den möglichen Verkaufserlös auf umgerechnet gut 2,2 Milliarden Euro im Jahr. Bisher gibt es in Illinois 37 Verkaufsstellen, davon zehn in Chicago. Der Bundesstaat will aber ab der Jahresmitte dutzende neue Lizenzen an Händler und Cannabis-Produzenten vergeben.