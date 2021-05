Englands EM-Kader vorerst mit sechs Stürmern

Die noch auf ihr erstes Länderspiel für England wartenden Ben White (Brighton), Ben Godfrey (Everton), Sam Johnstone (West Brom) und Aaron Ramsdale (Sheffield United) stehen im vorläufigen Kader der "Three Lions" für die EM-Endrunde. Trainer Gareth Southgate wird das noch 33-köpfige Aufgebot am 1. Juni auf den endgültigen 26-Mann-Kader reduzieren. Southgate nominierte am Dienstag vorerst sechs Angreifer, darunter Kapitän Harry Kane, Raheem Sterling und Marcus Rashford.

Ins Aufgebot geschafft hat es auch Stürmer Ollie Watkins von Aston Villa. Den Cut ebenfalls geschafft hat Liverpools Trent Alexander-Arnold, dessen Nominierung unsicher war. Da vier Rechtsverteidiger nominiert sind, könnte Alexander-Arnold aber noch aus dem Kader fallen.

Bei den Torhütern sind neben Johnstone und Ramsdale auch Dean Henderson (Manchester United) und Jordan Pickford (Everton) nominiert. Von Premier-League-Champions ManCity sind neben Sterling auch Mittelfeldmann Phil Foden und die Verteidiger John Stones und Kyle Walker dabei.