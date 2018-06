England winkt gegen Panama Achtelfinal-Einzug

England kämpft am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) bei der Fußball-WM in Russland um den Einzug ins Achtelfinale. Mit einem Sieg in Nischni Nowgorod über Panama wäre der Weltmeister von 1966 fix in der K.o.-Phase. In diesem Fall hätte auch Belgien schon nach den ersten zwei Runden in Gruppe G einen Platz unter den letzten 16 sicher.

In Gruppe H kommt es zu den Duellen zwischen den Auftakt-Siegern Japan und Senegal (17.00 Uhr, Jekaterinburg) sowie den mit Niederlagen gestarteten Teams von Polen und Kolumbien (20.00 Uhr, Kasan).