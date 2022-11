Engile, Engile flüg‘, damit i schöne Gschenkle kriag!

Der Engile-Markt gehört ganz den Kinderherzen. Wie auch in den letzten Jahren bieten WIGE-Mitglieder ein liebvoll gestaltetes Kinderprogramm.

An vier Tagen der Adventzeit verwandelt sich die zentrale Rathausgasse in einen stimmungsvollen und verzauberten Engile-Ort, magisch und spirituell zugleich. Die fleißigen Engile werden immer und überall auftauchen, manche sind still und leise und wachen über die jungen Besucher, andere arbeiten emsig an Weihnachtsvorbereitungen und helfen den jüngsten Besuchern, ihre Wünsche zu Papier zu bringen. Ob in der Engilebackstube, wo eifrig und mit glühenden Wangen Weihnachtskekse gebacken und Lebkuchen verziert werden, oder in der Engilebastelstube, wo noch schnell das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für Mama, Papa, Oma oder Opa gebastelt wird, oder aber beim Zuhören der Geschichten aus dem Engile-Buch, all das soll die Wartezeit bis zum großen Fest verkürzen. Und dann kommt auch noch der Krawuzi Kapuzi Kasperl mit seinem eigenen Engile auf die Bühne!