Engagierter Journalismus sorgt für Wissensvorsprung rund um die Uhr

Exklusive Geschichten, Einordnung und Hintergründe: Die Vorarlberger Nachrichten bauen ihre Position als starke Nummer eins aus.

Es sind spannende Zeiten. Die Corona-Krise hat den Alltag der Menschen durcheinandergewirbelt, Chat-Protokolle haben Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Fall gebracht und in Vorarlberg machen Pläne für ein Gigakraftwerk zuerst in den VN Schlagzeilen. Mit exklusiven Geschichten, Einordnungen zur politischen Lage und engagiertem regionalen Journalismus haben die Vorarlberger Nachrichten ihre Position als starke Nummer eins in Vorarlberg ausgebaut. „Die Relevanz von Nachrichten aus einer vertrauenswürdigen Quelle steigt gerade in unsicheren Zeiten“, sagt VN-Chefredakteur Gerold Riedmann. Das gesteigerte Vertrauen sehe man als Auftrag, weiterhin unabhängig und verlässlich zu informieren.

Begleitung durch den Tag

Die VN liefern seit 1945 ihren lokalen Journalismus pünktlich an den Frühstückstisch der Vorarlberger. Der Ausbau des eigenen Onlineangebots und der jüngst starke Fokus auf digitale Formate ergänzen die Möglichkeiten der Printausgabe. Mit diesen digitalen Werkzeugen ausgestattet, schafft sich die Zeitung die Möglichkeit, nicht nur zum Frühstück präsent zu sein, sondern die Leserinnen und Leser durch den Tag zu begleiten.

Optimale Voraussetzungen

Die Art und Weise, wie Informationen an die Leserschaft gelangen, ändert sich laufend. In Schwarzach findet die Redaktion der Vorarlberger Nachrichten nun seit 25 Jahren die optimalen Voraussetzungen, den Wandel in der Branche voranzutreiben. Auch die Arbeitsweise der Journalistinnen und Journalisten ist heute eine andere. Notizblock und Kugelschreiber haben Laptop und Mobiltelefon Platz gemacht. Seit März 2019 findet mit VN.at der gewohnte Qualitätsjournalismus der Zeitung den Weg aufs Smartphone: laufend gehen lokale Nachrichten, Hintergründe und Kommentare online.

Geschichten, die das Land bewegen

„Wir wollen den VN-Journalismus auch digital einfacher verfügbar machen – und haben deshalb von der erfolgreichen TV-Sendung Vorarlberg Live bis zum neu gestarteten Premium-Angebot V+ sehr auf die Kooperation mit dem starken Onlineportal VOL.AT gesetzt“, erklärt Chefredakteur Gerold Riedmann. V+ steht für die wichtigsten Geschichten, die das Land bewegen – bereitgestellt von drei voneinander unabhängigen Redaktionen. Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff zu allen Geschichten von VN.at, NEUE.at und Premiumartikel von VOL.AT.

Gesellschaftliche Verpflichtungen

Mit regionalem Journalismus, Hintergrundinformationen und Exklusivität behaupten die Vorarlberger Nachrichten ihre Position am heimischen Zeitungsmarkt als das Leitmedium. Die aktuelle Media-Analyse weist für die Zeitung eine Reichweite von 45,4 Prozent – oder täglich 151.000 Leserinnen und Leser – aus. Für die Samstagsausgabe liegt die Reichweite gar bei 46,3 Prozent. Als Landeszeitung haben die Vorarlberger Nachrichten auch soziale und gesellschaftliche Verpflichtungen. Die Initiativen sind zahlreich und treffsicher. So unterstützt etwa die Sozialaktion „Ma hilft“ seit Jahrzehnten unschuldig in Not geratene Menschen schnell und unbürokratisch.

Initiative zur Nachbarschaftshilfe

Auch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben die VN ihre Verantwortung wahrgenommen. Der erste Lockdown traf alle Lebensbereiche und weckte in vielen den Wunsch für den anderen da zu sein. Die Vorarlberger Nachrichten reagierten auf dieses Bedürfnis mit der Initiative #vorarlberghältzusammen und starteten Aktionen wie Nachbarschaftshilfe, Gruß an die Großeltern, Kinderseite und Essens-Lieferservice oder Liveübertragungen der Ostergottesdienste.

Tief in der Region verwurzelt