Engagierte Talentschau der Wiener Modeschule Hetzendorf

Künstlerisch-kreativ, aber auch handwerklich versiert ist die jährliche Talentschau der Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf ausgefallen. Die Kreationen der jungen Modeschöpferinnen und angehenden Designer wurden Dienstagabend bei sommerlichen Temperaturen im Schlosspark gezeigt.

Das Modefest in der weitläufigen Anlage des Barockschlosses, in dem die im Jahr 1897 gegründete Bildungseinrichtung seit 1946 etabliert ist, gilt als krönender Abschluss für den Diplomjahrgang und jährlicher Fixpunkt für alle, die sich für die heimischen Fashion-Newcomer interessieren. Dazu zählt die Designerin Anelia Peschev, die sich von der Kreativität beeindruckt zeigte: “Man spürt förmlich, mit wie viel Engagement und Herzblut an den Modellen und an der Präsentation gearbeitet wird.”