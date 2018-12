Engagierte Mitglieder beim Alpenverein Dornbirn

Vor kurzem wurde die Jahreshauptversammlung in der inatura Dornbirn abgehalten.

Dornbirn. 30 freiwillige Helfer des Alpenvereins Dornbirn waren heuer an einer groß angelegten Wegeaktion am Hohen Freschen beteiligt. Der anspruchsvolle Einsatz in exponiertem Gelände war nur eine von vielen Aktivitäten, auf die Obmann Gerold Hämmerle bei der Jahreshauptversammlung in der inatura Dornbirn zurückblickte. Dabei gab es viel Positives aus den verschiedenen Gruppen zu berichten. Die neu auf die Füße gestellte Gruppe „Junge Allgemeine“ hat sich in einem Jahr bestens etabliert, die Unstimmigkeiten mit den Senioren konnten aus dem Weg geräumt werden und in der sehr aktiven „Allgemeinen Gruppe“ haben sich 125 Teilnehmer an rund 25 Veranstaltungen beteiligt. Die Gruppe „aktivPLUS“ wurde neu gegründet, um die Lücke zwischen allgemeiner Gruppe und Seniorengruppe zu schließen. Lediglich beim Nachwuchs hapert es: „Die Vereinsjugend ist ein bisschen unser Sorgenkind. Wir schaffen es derzeit nicht, in den Schüler- und Jugendgruppen ein starkes Kernteam aufzubauen. Die Teamleiter wären vorhanden, aber es fehlen die Teilnehmer.“ Mit seinem Motto für das Ehrenamt „Verantwortung teilen, Vertrauen schenken und selbst loslassen“ schloss Obmann Gerold Hämmerle seinen Bericht und bedankte sich bei allen engagierten Vereinsmitgliedern.