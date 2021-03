Engagement von Muslic bei Ried nach nur zehn Spielen zu Ende

Miron Muslic und die SV Ried, das ist keine Erfolgsgeschichte geworden. Der 38-Jährige trat am Donnerstag nach zehn sieglosen Bundesligaspielen als Cheftrainer des Vorletzten zurück. "Leider haben wir unsere gemeinsamen sportlichen Ziele nicht erreicht", erklärte der erst zu Jahresbeginn gekommene Ex-FAC-Trainer. Er hatte die Nachfolge von Gerald Baumgartner angetreten. Nach dem zweiten Trainerwechsel in der Saison soll Andreas Heraf die Innviertler vor dem Abstieg bewahren.

Der 53-Jährige wurde laut Clubangaben vorerst interimistisch eingesetzt, es ist aber davon auszugehen, dass er im Erfolgsfall länger die Chance bekommen wird, das Team zu führen. Die Rochade kam keinesfalls überraschend. Heraf war erst am 15. März als neuer Co-Trainer installiert worden. Zu dem Zeitpunkt hatten alle Verantwortlichen noch darauf gehofft, dass in der letzten Runde des Grunddurchganges endlich der Bann unter Muslic bricht.

Die Folge war allerdings am Sonntag eine 1:2-Niederlage beim Zehnten SCR Altach, wodurch in zehn Partien nur magere drei Punkte (1:1 in Hartberg und gegen St. Pölten sowie 0:0 gegen Schlusslicht Admira) und vier erzielte Tore bei 18 Gegentreffern herausschauten. "Aufgrund der aktuellen Situation und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für den Verein und für mich trete ich als Trainer der SV Ried zurück", wurde Muslic in einer Vereinsaussendung zitiert.