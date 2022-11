Energiewerkstatt im Klassenzimmer

Die Viertklässler der Volksschule Hasenfeld lernen, wie Energie erzeugt wird.

Mithilfe der Windräder kann Strom erzeugt werden. Das konnten die Schüler bei der Windradstation hautnah sehen. Eifrig pusten sie in die kleinen Windräder. An der nächsten Station sehen sie, dass auch durch Sonnenlicht Strom erzeugt werden kann, welcher wiederum von Geräten benötigt wird. Gleich daneben wird Energie mit reiner Muskelkraft erzeugt. „Sie lernen die verschiedenen Energieformen anhand eigener Experimente kennen. Der Aha-Effekt ist bei allen groß“, freut sich Inge Drexel. „Wir haben es geschafft. Alle Propeller der Hubschrauber bewegen sich nur durch das Licht der Lampe“, jubelt die zehnjährige Laura Haller mit ihrer Forschergruppe.

„Ziel ist es, dass die Kinder lernen, dass jede Energieform begrenzt ist und deshalb achtsam mit dieser umgehen“, so Drexel. Wenn die Schüler mit den verschiedenen Arten von Energie vertraut sind, erhalten sie ein Energiemessgerät mit nach Hause. „Dabei können sie messen, wie viel Energie der Fön, der Staubsauger oder auch das Handy beim Aufladen benötigt.“ Ganz am Ende des dreiteiligen Workshops werden die Energiemessungen zu Hause gemeinsam im Klassenzimmer besprochen. „Dabei sehen sie, wie sie am besten Strom sparen und sich klimafreundlich verhalten können“, so Drexel. Als Abschluss erhält jedes Kind eine eigene Energie-Urkunde. bvs