Energieversorger Kelag verdiente 129 Mio. Euro

Der Kärntner Energieversorger Kelag hat 2021 sein Konzernergebnis von 110 Mio. auf rund 129 Mio. Euro gesteigert - fast die Hälfte davon, nämlich 60 Mio. Euro - steuerte das bisher höchste anteilige Ergebnis der Verbund Hydro Power GmbH bei, an der die Kelag mit rund 10 Prozent beteiligt ist. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber 2020 von 1,06 auf 1,20 Mrd. Euro, teilte die Kelag am Donnerstag mit.

Die Kelag investierte insgesamt rund 226 Mio. Euro, nach knapp 178 Mio. Euro im Vorjahr. Investiert wurde in den Bau, in die Instandhaltung und in den Erwerb von Kraftwerken zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, in den Ausbau der Fernwärmenetze zur Nutzung von industrieller Abwärme und Biomasse. Zusätzlich erwarb die Kelag ein Kraftwerkportfolio in Frankreich und in Portugal. Im Netzbereich wurde die 220/110-kV-Netzabstützung für den Großraum Villach in Betrieb genommen.