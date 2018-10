Energieleistung von RHC Dornbirn blieb unbelohnt

Es war ein starker Europa Cup Auftritt der Dornbirner gegen den portugiesischen Spitzenclub Juventude de Viana, die 350 Zuschauer kamen in der Stadthalle voll auf ihre Kosten.

Anfangs hielten die Hausherren dem Druck der Nordportugiesen gut stand und spielten frech mit. Die Dornbirner konnten die Partie lange offen halten, den Fans gefiel das und stärkten ihrem Team lautstark den Rücken. Es dauerte bis zur 16. Minute als Alberto Gomez del Torno einem Portugiesen den Ball wegschnappte, alleine aufs Tor zog und mit einem schönen Haken seine Farben erstmals zum Jubeln brachte. Kurz nach dem Anspiel der Gäste entschieden die beiden italienischen Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf Penalty, die Chance auf den Ausgleich ließ sich dabei der französische Legionär Herman Remi nicht nehmen. Zwei Minuten später schlugen die Favoriten erneut zu und gingen durch ein Kontertor von Nelson Pereira erstmals mit 2:1 in Führung, die auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Die Partie flachte nach Wiederanpfiff keineswegs ab, jedoch zeigten die rollschuhläuferisch starken und technisch versierten Portugiesen in allen Belangen ihr Können auf. Der langjährige Topscoer und Star der Portugiesen stellte erneut per Konter auf 1:3. Auf den ansatzlosen Treffer im Strafraum durch Nelson Pereira antworteten die Dornbirner durch Gomez del Torno nur Sekunden später. Das 2:4 brachte nochmals Spannung ins Spiel, in den letzten Minuten kamen beide Teams noch zu guten Torchancen, doch statt dem erhofften Anschlusstreffer setzte der Spanien-Legionär Arnau Xaus mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 2:5.