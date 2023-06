Energiekrise bremste Energiegemeinschaften kurzfristig aus

Die Energiekrise mit "verrückt spielenden Preisen" hat Energiegemeinschaften, in denen Haushalte, Unternehmen und Gemeinden Strom teilen können, vergangenes Jahr kurzfristig ausgebremst. Wenn Produzenten von Photovoltaik-Strom wie Ende 2022 einen Marktpreis von 52 Cent pro Kilowattstunde (KWh) erhalten, sei das Interesse niedrig, diesen Strom mit Nachbarn, die im Schnitt 30 Cent für eine KWh zahlten, zu teilen, sagte Angela Holzmann von der österreichischen Energieagentur.

Das heißt, für Betreiber von PV-Anlagen sei kurzfristig außerhalb einer Energiegemeinschaft ein höherer Ertrag möglich gewesen, langfristig profitieren in Energiegemeinschaften jedoch sowohl deren erzeugende als auch die Strom verbrauchenden Mitglieder, erklärte Holzmann am Mittwoch in einem Webinar für Journalisten. Mit dem Sinken der Einspeisevergütungen unter das Niveau der Strombezugspreise kehre nun auch das Interesse zurück.